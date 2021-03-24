Сегодня в Украине, так же как и в мире - День борьбы с туберкулезом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине заболеваемость открытой формой туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 30%.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

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«COVID-19 - не повод забывать о других болезнях. Сегодня - Всемирный день борьбы против туберкулеза», - отметил Зеленский.

По словам президента, Украина поддержала намерение ООН преодолеть эпидемию болезни до 2030 года.

«В Украине заболеваемость открытой формой туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 30%», - добавил Зеленский.

Туберкулез в Украине: что известно

Как известно, Украина присоединилась к Глобальной стратегии, приняв государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года.

С 2020 года предусмотрены изменения в финансировании противотуберкулезной медицинской помощи. Большинство этих услуг будет профинансировано из программы медицинских гарантий, в частности, амбулаторное лечение больных туберкулезом и стационарная помощь (при условии показаний для госпитализации).

*** Туберкулез - распространенное и во многих случаях летальное инфекционное заболевание с хроническим течением и частой многосистемностью поражений.

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Автор: Константин Гончаров