Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине заболеваемость открытой формой туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 30%.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
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«COVID-19 - не повод забывать о других болезнях. Сегодня - Всемирный день борьбы против туберкулеза», - отметил Зеленский.
По словам президента, Украина поддержала намерение ООН преодолеть эпидемию болезни до 2030 года.
«В Украине заболеваемость открытой формой туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 30%», - добавил Зеленский.
Туберкулез в Украине: что известно
- Как известно, Украина присоединилась к Глобальной стратегии, приняв государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года.
- С 2020 года предусмотрены изменения в финансировании противотуберкулезной медицинской помощи. Большинство этих услуг будет профинансировано из программы медицинских гарантий, в частности, амбулаторное лечение больных туберкулезом и стационарная помощь (при условии показаний для госпитализации).
*** Туберкулез - распространенное и во многих случаях летальное инфекционное заболевание с хроническим течением и частой многосистемностью поражений.
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