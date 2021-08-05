Кузин говорит, что сейчас ситуация в стране с коронавирусом стабильная.

Главный санврач страны Игорь Кузин очертил перспективы нового локдауна в стране.

Об этом он рассказал в эфире Украинское радио.

Он напомнил, что в стране сейчас действует адаптивный карантин. В случае ухудшения ситуации ограничения вводятся в конкретных регионах.

"Сейчас мы находимся в зеленой зоне. Несмотря на рост заболеваемости, ситуация контролируется, людям оказывается медицинская помощь и вспышка локализуется на уровне общин или кластеров тех или иных областей", – убеждает замминистра.

Читайте такжеПять областей оказались на грани вылета из "зеленой" зоныКузин также подтвердил, что Киев готовится к усилению карантина. Столичные власти заблаговременно собирают информацию для запуска спецпропусков, потому что во время прошлого локдауна были проблемы с их количеством.

"Уверен, что администрация Киева во время очередного локдауна применит все возможные действия, чтобы минимизировать факты мошенничества и заблаговременно подготовится, чтобы пропусков было в достаточном количестве. Но сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун",- заявил Кузин.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 5 августа 2021 года зафиксировано 1 тысяча 52 новых случая COVID-19. Среди заболевших - 81 ребенок.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Автор: Яна Ставская