Завтра на профильном медицинском комитете ВР будет рассмотрен этот документ.

Министерство здравоохранения инициирует усиление ответственности за куплю-продажу фальшивых справок о вакцинации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Мария Карчевич.

"Министерство здравоохранения инициировало усиление уголовной ответственности для тех людей, которые совершают неправомерные действия относительно подделки документов о профилактических прививках. Сейчас законопроект прошел одобрение правительством и передан в парламент. Завтра должно состояться заседание профильного комитета ВР в 15.00", - рассказала она.

По ее словам, предусматривается три вида ответственности: для лиц, использующих заведомо поддельные документы, то есть для того, кто купил фальшивую справку о вакцинации; ответственность медицинского работника, который внес ложные сведения о вакцинации; а также по изготовлению с целью сбыта поддельных документов о профилактических прививках.

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Как сообщал УНИАН, в Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов.

По информации Национальной полиции, врач получил штраф 34 тыс. грн и его лишили права деятельности по специальности на один год.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что Минздрав продолжает сотрудничать с полицией и будет способствовать следствию, чтобы наказать тех, кто подделывает документы о вакцинации от COVID-19.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было направлено представление владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить руководство 15 больниц, врачи которых подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

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Автор: Дмитрий Хилюк