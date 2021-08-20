В Минздраве уже разработали соответствующий законопроект - скоро его презентуют правительству и передадут в Верховную Раду.

Министерство здравоохранения будет инициировать введение уголовной ответственности за поддельные справки о прививках от особо опасных инфекционных болезней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга по внедрению COVID-сертификатов в приложении "Дия" и взаимном признании с Евросоюзом.

Комментируя возможность фальсификации документов, подтверждающих вакцинацию от COVID, Ляшко выразил уверенность, что благодаря электронным инструментам можно побороть любые фальшивые справки, "в то же время не исключается возможность определенного человеческого фактора".

Читайте такжеВ Киеве сотрудники туристических компаний подделывали "ковидные" справки"Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Минздравом был подготовлен законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививках от особо опасных инфекционных болезней. В ближайшее время мы его будем презентовать на правительстве и передадим в Верховную Раду", — пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз официально признал соответствие украинских COVID-сертификатов в приложении "Дия".

Решение Европейского Союза о признании украинских COVID-сертификатов вступило в силу сегодня, 20 августа.

Автор: Станислав Кожемякин