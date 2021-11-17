Минздрав намерен применить санкции к тем врачам, которые имеют низкие показатели вакцинации от COVID-19.

В Министерстве здравоохранения решили наказывать украинских врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса: им грозит увольнение.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Главкому", Минздрав намерен применить санкции к тем врачам, которые имеют низкие показатели вакцинации от COVID-19. Там убеждены, что причиной такой ситуации может быть откровенное выступление медиков против прививок от коронавируса.

По словам Кузина, на сегодня многие семейные врачи имеют нулевые показатели вакцинации на участках.

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"Это означает, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки", – пояснил он.

Санврач подчеркнул, что тем самым врачи не выполняют требования приказа Минздрава №504 о порядке оказания первичной медицинской помощи.

Поэтому, как рассказал Кузин, для начала планируется просветительская работа с врачами, во время которой с ними еще раз поговорят о пользе вакцинации. А к особо злостным противникам вакцинации применят санкции.

"Основная санкция, которая может быть, – это прекращение контракта НСЗУ с таким медицинским работником из– за нарушения им порядка оказания первичной медицинской помощи", - подчеркнул Кузин.

Напомним, ранее профессор НАН Украины заявил, что врачи-антивакцинаторы угрожают нацбезопасности, их нужно освобождать.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко