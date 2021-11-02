Из более 34 тыс. человек, которые на прошлой неделе были госпитализированы из-за COVID-19, 93,2% не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, сообщили в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за прошедшую неделю 25-31 октября 93,2% госпитализированных с COVID-19 граждан не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

"На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData за 25-31 октября 2021 года", - говорится в сообщении Минздрава.

В Минздраве отмечают, что штамм коронавируса "Дельта", который сейчас является господствующим в Европе, считается заразнее и опаснее других штаммов, поэтому призывают граждан вакцинироваться.

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"Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины", – говорят в министерстве.

Защитить от тяжелого течения, госпитализации и смерти от COVID-19 может вакцинация. При этом лучшая защита формируется через 14 дней после получения 2-й дозы вакцины.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по состоянию на 1 ноября, уровень загруженности коек с кислородом в ковид-больницах составляет 70,3%. В "красной зоне" эпидопасности находятся столица и 15 областей.

По данным Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании получили одну дозу свыше 10,4 миллиона человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – более 7,5 миллионов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко