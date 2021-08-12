На этой неделе в Киеве состоялась церемония награждения лучших медиков Украины знаком отличия За профессионализм – орденом Святого Пантелеймона.
Это высшая общественная награда, которая присуждается за значительные результаты в области здравоохранения и вручается людям, которым присущи высокие профессионализм и духовно-нравственные качества.
Награды получили 11 представителей медицинской отрасли. Среди них – врачи, медсестры, военные хирурги, педиатры, руководители медицинских учреждений. Вместе с орденом каждый победитель получил и денежный сертификат на 100 тыс. грн.
Орден Святого Пантелеймона в главной номинации "Лучший врач" вручили полковнику медицинской службы, начальнику клиники абдоминальной хирургии Военно-медицинского клинического центра Центрального региона Анатолию Ордатию.
Награждали победителя министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и председатель наблюдательного совета компании "Фармак" Филя Жебровская, которая на протяжении многих лет оказывает событию финансовую поддержку.
Также орден Святого Пантелеймона вручили в номинациях:
- "Лучший медицинский работник";
- "Новатор здравоохранения";
- "За достижения в Международном сотрудничестве в здравоохранении";
- "Образец служения обществу";
- "За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины"(номинация для иностранных граждан с 2019 года);
- "Лучший управленец в области здравоохранения";
- "Лучшее учреждение здравоохранения".
Все номинанты прошли три этапа отбора. В результате 9 августа почтенный совет тайным голосованием избрал лауреатов на присуждение награды. Как сообщил председатель почтенного совета Василий Князевич, всего в 2021 году было подано 196 кандидатов на награды.