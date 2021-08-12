Награды получили 11 представителей медицинской отрасли.

На этой неделе в Киеве состоялась церемония награждения лучших медиков Украины знаком отличия За профессионализм – орденом Святого Пантелеймона.

Это высшая общественная награда, которая присуждается за значительные результаты в области здравоохранения и вручается людям, которым присущи высокие профессионализм и духовно-нравственные качества.

Награды получили 11 представителей медицинской отрасли. Среди них – врачи, медсестры, военные хирурги, педиатры, руководители медицинских учреждений. Вместе с орденом каждый победитель получил и денежный сертификат на 100 тыс. грн.

Орден Святого Пантелеймона в главной номинации "Лучший врач" вручили полковнику медицинской службы, начальнику клиники абдоминальной хирургии Военно-медицинского клинического центра Центрального региона Анатолию Ордатию.

Награждали победителя министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и председатель наблюдательного совета компании "Фармак" Филя Жебровская, которая на протяжении многих лет оказывает событию финансовую поддержку.

Также орден Святого Пантелеймона вручили в номинациях:

"Лучший медицинский работник";

"Новатор здравоохранения";

"За достижения в Международном сотрудничестве в здравоохранении";

"Образец служения обществу";

"За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины"(номинация для иностранных граждан с 2019 года);

"Лучший управленец в области здравоохранения";

"Лучшее учреждение здравоохранения".

Все номинанты прошли три этапа отбора. В результате 9 августа почтенный совет тайным голосованием избрал лауреатов на присуждение награды. Как сообщил председатель почтенного совета Василий Князевич, всего в 2021 году было подано 196 кандидатов на награды.

Автор: Григорий Бондарь