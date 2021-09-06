В рамках конференции мультидисциплинарная команда Into-Sana вместе с приглашенными специалистами поделится опытом в диагностике и успешном лечении COVID-19.

9 сентября состоится межрегиональная практическая конференция Into-Sana "Alarm-Covid-19" .

В рамках конференции мультидисциплинарная команда Into-Sana вместе с приглашенными специалистами поделится опытом в диагностике и успешном лечении COVID-19.

Спикеры расскажут реальные данные о борьбе с COVID-19 в стенах частной клиники Into-Sana. Информация за целый год (апрель 2020 - апрель 2021).

"Команда Into-Sana делится опытом по ведению пациентов с COVID-19, основываясь на реальных статистических данных за определенный период (в нашем случае год).

С какими мы столкнулись трудностямя, какие извлекли уроки и какие получили результаты - все будет 9.09.2021",- рассказывает медицинский директор Into-Sana Марианна Якуб.

В программе три блока: клинические особенности и диагностика COVID-19, ведение пациентов с коронавирусной болезнью и клинические случаи.

Спикеры - руководители, врачи Into-Sana разных направлений: анастезиология, кардиология, неврология, гастроэнтерология, терапия, пульмонология, эндоскопия, реаниматология.

Подробная программа:

Время проведения: 9.30-17.00

Участие в мероприятии бесплатное, присоединиться можно в онлайн формате. Регистрация по ссылке.

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Автор: Иван Бойко