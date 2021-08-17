Инфицировано более 40 детей в возрасте 12-14 лет и трое вожатых.

В Одессе полиция начала расследование по факту массового заражения COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия".

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, об инфицировании COVID-19 детей и взрослых в детском центре, который находится в Суворовском районе города, правоохранители узнали в ходе мониторинга сети Интернет.

Установлено, что дети, которые в начале августа прибыли в здравицу на отдых и оздоровление, имели справки о благоприятном эпидемиологическом окружении. Однако уже через неделю у нескольких девочек и мальчиков появились признаки острой респираторной болезни. Всем им были проведены диагностические тесты на COVID-19, у большинства несовершеннолетних результаты оказались положительными. Поэтому их сразу же изолировали от других детей.

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Впоследствии коронавирусную инфекцию экспресс-тестами диагностировали у еще нескольких детей и педагогов. Все больные сейчас находятся под постоянным наблюдением врачей.

"Один из трех лагерей оздоровительного центра, в котором проживали заболевшие дети, закрыт на карантин. Другие два лагеря работают с соблюдением всех надлежащих норм", - утверждают в главке.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Как стало известно УНИАН, заболевание зафиксировано в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия" (аналог крымского "Артека"). Руководство центра проинформировало журналистов о том, что изолированы более 40 детей 12-14 лет и трое вожатых. По состоянию на утро вторника, повышенная температура была у пятерых несовершеннолетних.

Справка УНИАН. Украинский детский центр "Молодая гвардия" находится в ведении Министерства социальной политики Украины. Занимает площадь 30,8 га, расположен на берегу Черного моря. Состоит из постоянно работающих лагерей "Звездный" и "Солнечный", летом открывается третий лагерь – "Прибрежный". В комнатах проживают 8-10 человек.

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Автор: Лариса Козовая