Среди пострадавших - 17 детей.

В Харькове произошло массовое отравление вероятно, после употребления суши в 2 местных заведениях. Количество пострадавших возросло до 45. Среди пострадавших - 17 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сейчас проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

"17 июня в г. Харьков с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей (предварительно употребляли пищу из сети ресторанов)", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о 34 отравленных в сетях ресторанов. Все были в состоянии средней тяжести.

Директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил на своей странице в Facebook, что количество отравившихся в ресторанах возросло до 34.

"Имеем 22 взрослых и 12 детей. Все в среднем состоянии - кто-то еще в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой", - рассказал Сидоренко

С 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.

Массовое отравление в Харькове: детали

Отравиться люди могли едой из сети ресторанов "Якитория" и "Мафия". Большая часть гостей обоих заведений ела суши, содержащие лосось.

Госпродпотребслужба рекомендовала закрыть эти рестораны до конца расследования.

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Автор: Виктория Гордиенко