Среди отравившихся 12 детей.

В Харькове из-за отравления около 30 человек закрыли два ресторана.

Об этом пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил в Facebook.

"Имеем 22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести - кто-то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой", - написал он.

По словам Сидоренко, со второй половины дня оба ресторана не работают, там проведена дезинфекция и отобраны пробы всех продуктов.

Читайте такжеВспышка кишечной инфекции в детском лагере в Одесской области могла произойти из-за колбасы"Специалисты опасаются, что количество отравлений может расти. Более точную информацию о количестве отравившихся надеюсь получить с утра", - уточнил он.

По предварительным данным, посетители отравились суши.

"Список может быть расширен. Там везде жуткая антисанитария, утверждают специалисты. И одна на два ресторана кухня", - отметил Сидоренко в комментариях.

Массовое отравление в Харькове

Ранее сообщалось, что в больнице с диагнозом гастроэнтероколит оказались 25 человек.

Они считают, что отравились едой из общепита. Врачи поставили предварительный диагноз – гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

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Автор: Антонина Доломанжи