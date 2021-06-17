В Харькове из-за отравления около 30 человек закрыли два ресторана.
Об этом пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил в Facebook.
"Имеем 22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести - кто-то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой", - написал он.
По словам Сидоренко, со второй половины дня оба ресторана не работают, там проведена дезинфекция и отобраны пробы всех продуктов.
Читайте такжеВспышка кишечной инфекции в детском лагере в Одесской области могла произойти из-за колбасы"Специалисты опасаются, что количество отравлений может расти. Более точную информацию о количестве отравившихся надеюсь получить с утра", - уточнил он.
По предварительным данным, посетители отравились суши.
"Список может быть расширен. Там везде жуткая антисанитария, утверждают специалисты. И одна на два ресторана кухня", - отметил Сидоренко в комментариях.
Массовое отравление в Харькове
Ранее сообщалось, что в больнице с диагнозом гастроэнтероколит оказались 25 человек.
Они считают, что отравились едой из общепита. Врачи поставили предварительный диагноз – гастроэнтероколит, средней степени тяжести.
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