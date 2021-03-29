В Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии.
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Жительница Харькова вернулась в Украину из Объединенной Республики Танзании, где находилась с 14 февраля по 14 марта. Там она посещала о. Занзибар.
В стране она малярией не болела, однако, отмечала укусы комаров.
19 марта у нее появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 0С.
Она обратилась за медицинской помощью 23 марта, однако ей проведено было обследование лишь на наличие SARS-CoV-2.
24 марта женщину госпитализировали в учреждение здравоохранения, где во время обследования были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла.
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