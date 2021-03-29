Женщина находилась в Танзании с 14 февраля по 14 марта.

В Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии.

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Жительница Харькова вернулась в Украину из Объединенной Республики Танзании, где находилась с 14 февраля по 14 марта. Там она посещала о. Занзибар.

В стране она малярией не болела, однако, отмечала укусы комаров.

19 марта у нее появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 0С.

Она обратилась за медицинской помощью 23 марта, однако ей проведено было обследование лишь на наличие SARS-CoV-2.

24 марта женщину госпитализировали в учреждение здравоохранения, где во время обследования были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла.

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Автор: Людмила Жерновская