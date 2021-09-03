Виктор Ляшко отметил, что ключевым элементом сотрудничества Минздрава и Всемирного банка является ускорение темпов вакцинации против COVID-19.

Всемирный банк может выделить Украине 150 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом и ускорение темпов вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439,7 млн. долларов. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - написал министр.

Также Ляшко отметил, что ключевым элементом сотрудничества Минздрава и Всемирного банка является ускорение темпов вакцинации против COVID-19.

"Коллеги из Всемирного банка положительно оценили проведенную работу по этому направлению в летние месяцы, что позволило нам в 9 раз увеличить охват прививками. Призвали на этом не останавливаться и активно двигаться вперед". - добавил он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за 1сентября привили от COVID-19 119 тыс. 022 человека.

В частности, получили первую дозу 38 тыс. 353 человека, вторую - 80 тыс. 669. Прививки проводились 906 мобильными бригадами по иммунизации, 2 тыс. 827 пунктами прививки и 330 центрами вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 452 тыс. 125 лиц, из них получили две дозы - 3 млн 906 тыс. 070.

Автор: Олег Давыгора