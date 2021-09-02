Коллективный иммунитет против COVID-19 практически невозможно сформировать, сообщила врач.

Вакцинация от коронавируса COVID-19 имеет две главные цели. Первая цель прививки – защита определенной личности, то есть подготовка ее организма к встрече с вирусом, чтобы она вообще не заболела, или заболевание протекало в легкой форме и не привело к смерти.

Второй целью вакцинации является создание иммунологической прослойки, которая не позволит возбудителю беспрепятственно распространяться, рассказала профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца, заслуженная врач Украины Ольга Голубовская в интервью Med.Oboz.

Инфекционист добавила, что против COVID-19 практически невозможно сформировать коллективный иммунитет.

"...Это было бы реально, если бы формировался стойкий пожизненный иммунитет. Однако... как естественная, так и поствакцинальная защита впоследствии ослабевают. Второй, более важный момент – мутации вируса. Постоянно появляются новые варианты, ускользающие от иммунитета, и этот процесс будет только нарастать", – предупредила медик.

Читайте такжеГрозит тяжелая форма: эпидемиолог предупредила, кому в Украине больше всего опасаться COVID-19Голубовская добавила, что люди, получившие прививку от коронавируса, могут оставаться источником инфекции.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия COVID-19. В ряде стран, в частности и в Украине из-за коронавируса ввели карантин. Позже были изобретены вакцины от коронавируса.

В Украине вакцинация от коронавируса началась 24 февраля. Иммунизация добровольная, и работодатели не имеют права наказывать сотрудников за отказ от прививки.

По состоянию на 31 августа в стране две дозы вакцины от COVID-19 получили 3 825 401 человек.

Автор: Екатерина Присяжнюк