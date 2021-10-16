Министр напомнил о необходимости вакцинации.

Рассмотреть вопрос об отмене в Украине масочного режима в общественных местах могут после того, как абсолютное большинство населения будет вакцинировано от коронавируса.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы пренебрегли противоэпидемическими правилами. Поэтому, давайте догоним вакцинацию до 70-80%, дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, можем ли мы уже избавиться от масок на лице, или нет", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что в Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение украинцами карантинных норм. Нарушителей будут выявлять и привлекать к административной ответственности.

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Ляшко также уточнил, что маски должны носить все, в том числе вакцинированные двумя дозами.

Ранее в Минздраве рассказали, что в Украине во время нового возможного локдауна, вероятнее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Автор: Юрий Годован