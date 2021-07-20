Мусий раскритиковал министра за слова о "препарате прямого действия" для лечения COVID-19.

Лекарств от коронавирусной болезни сегодня не существует, заявил врач и экс-министр здравоохранения Олег Мусий. Ранее инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Об этом Мусий сказал в эфире канала "Украина 24".

"Скажу сразу как врач, что препарата прямого действия конкретно против коронавируса не существует нигде в природе и существовать не может. В целом противовирусные препараты существуют, они действуют на разные вирусы. Что имел в виду Ляшко, когда сказал "препараты прямого действия" - он или ошибся, или не знал точной информации. В мире такого препарата нет. Есть препарат для профилактики - это вакцина, которая может действовать против конкретного штамма", - сказал он.

По словам экс-министра, в случае появления соответствующих препаратов, их можно будет использовать спустя несколько лет. Он также напомнил заявления о том, что у Украины будет собственная вакцина от коронавируса.

"До сегодня украинской вакцины нет. Инновационные препараты в целом требуют клинических исследований, а это минимум пять лет. Их невозможно применять вот так "с колес" или emergency use, как вакцину", - подчеркнул он.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине в ближайшее время объявят о создании новых инновационных препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, которые только появляются в мире.

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Автор: Юрий Годован