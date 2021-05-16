В Минздраве ожидают новые поставки вакцин.

Украинцы, которые получили первую дозу вакцины CoviShield (AstraZeneca) с 24 февраля по 10 марта, смогут завершить вакцинацию с 19 мая. Тех, кто вакцинировался позднее 10 марта, вторая доза будет ожидать со следующих поставок препарата.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает ТСН.

По его словам, для людей, вакцинированных до 10 марта, есть зарезервированные дозы вакцины. Вакцинация второй дозой тоже будет происходить каскадным способом. Параллельно, чтобы обеспечить всех людей второй дозой, должно поступить от COVAX 8 млн доз вакцины AstraZeneca.

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По его словам, в рамках COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз AstraZeneca. Предварительно, поставка ожидается 24-25 мая.

Ляшко тоже анонсировал следующие поставки партии Pfizer — 470 тысяч доз вакцины в рамках COVAX, которая может поступить до конца мая-начале июня.

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Автор: Юрий Годован