В июле ожидается 2 миллиона доз вакцины Moderna по механизму COVAX от США.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, поставок каких вакцин ожидают в Украине до конца лета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Минздрава сказал журналистам.

"К нам приедет вакцина CoronaVac - 5 млн 320 тыс. доз. Это дополнительный контракт, который уже подписан. Рассчитываем, что приедет вся партия в июле", - сказал он.

По его словам, также в июле ожидается 2 миллиона доз вакцины Moderna по механизму COVAX от США.

"Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они нам дают 2 млн через механизм COVAX", - сказал Ляшко.

Также он сообщил о поставках вакцины Pfizer.

"Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько придет в августе, мы будем знать чуть позже, но также как минимум миллион", - заявил министр.

В то же время, как добавил глава Минздрава, Украина по-прежнему надеется на возобновление поставок полутора миллионов доз вакцины CoviShield от Serum Institute.

Также Украине обещают поставить в августе 4 миллиона доз вакцины Novavax от Serum Institute.

Ляшко добавил. что также ведутся переговоры о потенциальных поставках на август и других вакцин.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

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Автор: Леся Лещенко