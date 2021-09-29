В нашем государстве осложняется ситуация с распространением COVID-19, предупредил глава Минздрава.

Штамм коронавируса COVID-19 "Дельта" имеет значительное присутствие в Украине и влияет на ход эпидемии в нашей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства в среду, 29 сентября.

"Ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает прогнозируемо усложняться. Сегодня мы почти пересекли границу в 10 тысяч случаев в день. И к сожалению, это может произойти совсем скоро. С расширением возможности секвенирования, а также мониторингом клинического течения заболевания, можно быть уверенным, что штамм "Дельта" имеет значительное присутствие в Украине и имеет влияние на ход эпидемии в нашей стране", – сказал глава Минздрава.

По его словам, на сегодня для оказания помощи больным коронавирусной болезнью и с подозрением на нее в системе здравоохранения подготовлены и функционируют почти 41 тысяча коек, 97% из них обеспечены кислородом.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, какие области лидируют по заболеваемости штаммом "Дельта""По состоянию на вчера на стационарном лечении находятся почти 18,5 тыс. пациентов. Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Койки с кислородом сегодня заняты на 42%. Реальная занятость ковидных коек с кислородом – на уровне 27%, то есть каждая четвертая койка", – рассказал Ляшко.

Кроме того, министр сообщил, что Минздрав наработал механизм развертывания дополнительных коек в регионах при соответствующей заполненности имеющихся медучреждений пациентами более чем на половину.

Напомним, в Украине 28 сентября зафиксированы 9 тыс. 666 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 953 ребенка и 204 медработники.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 855 человек, зафиксировано 217 летальных случаев.

Автор: Леся Лещенко