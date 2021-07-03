Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился в Кабинет министров с просьбой объявить повторный конкурс на должность председателяНациональной службы здоровья Украины.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным главой Национальной службы здоровья Украины. После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров Украины объявить повторный конкурс. Это непростое решение. Оно было принято после общения со своими коллегами", - отметил министр.
По словам Ляшко, его команда заместителей поддержала такое решение единогласно.
Читайте такжеЛяшко рассказал, какие вакцины должны привезти в Украину до конца лета
Избрание председателя НСЗУ
НСЗУ создана в рамках проведения медицинской реформы.
С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении.
В декабре 2019 года временное исполнение обязанностей главы службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.
После этого было объявлено несколько конкурсов, но по их результатам глава НСЗУ так и не был назначен.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram