По словам министра, он не смог с первой попытки определиться с кандидатурой потенциального главы службы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился в Кабинет министров с просьбой объявить повторный конкурс на должность председателяНациональной службы здоровья Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным главой Национальной службы здоровья Украины. После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров Украины объявить повторный конкурс. Это непростое решение. Оно было принято после общения со своими коллегами", - отметил министр.

По словам Ляшко, его команда заместителей поддержала такое решение единогласно.

Избрание председателя НСЗУ

НСЗУ создана в рамках проведения медицинской реформы.

С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении.

В декабре 2019 года временное исполнение обязанностей главы службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

После этого было объявлено несколько конкурсов, но по их результатам глава НСЗУ так и не был назначен.

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Автор: Леся Лещенко