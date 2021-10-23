Глава Минздрава стоял в очереди с людьми, которые ждали, чтобы передать больным коронавирусом родственникам продукты.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что вакцинация от коронавируса спасла 21 октября жизнь по меньшей мере 200 гражданам.

Об этом говорилось в эфире передачи Свобода Савика Шустера 22 октября.

"И в этих 200 случаев мог быть каждый из нас, но мы сегодня здесь. Значит, наш сознательный выбор спас нам жизнь – и это тоже надо транслировать. Да, нет 100% защиты, но какие еще кому цифры надо показать о том, что происходит в реанимациях?" – обратился Ляшко.

Он пояснил, что не так давно тайно побывал в одной из региональных больниц.

Читайте такжеВрач рассказала, что делать украинцам, которые вакцинировались российским "Спутником""Поверьте, я в реанимациях бываю довольно часто. И недавно во Львове я также зашел в реанимацию. Можно критиковать врачей, которые там не справляются, средства массовой информации, которые хотели раздуть скандал. Я приехал во Львов инкогнито", - сказал министр.

Глава Минздрава стоял в очереди с людьми, которые ждали, чтобы передать больным коронавирусом родственникам продукты.

"Я у них спросил: а кто из вас вакцинирован? А кто лежит там вакцинированный? И при том, что я не говорил, что я – министр. После этого я побыл в аптеке, а после этого через черный вход прошел в реанимацию. Ну, администрация провела в реанимацию", – уточнил Ляшко.

Он пояснил, что перед тем, как критиковать медицинскую систему, желательно пообщаться с самими врачами.

"У них опускаются руки от критики. И когда мы выходим – мы должны поддержать их. Я общался с ними: большая смертность, смерть в первые сутки – когда привозят тяжелых больных. Когда медики берут тяжелого больного, не вакцинированного больного, и пробуют ему спасти жизнь", – отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 23 октября в Украине подтвердили еще 23 229 новых случаев коронавируса. Накануне, утром 22 октября, было 23 785 выявленных инфицирований.

5 362 больных госпитализировали в пятницу с осложнениями от недуга, 483 человека умерли, а 8 330 выздоровели.

289 468 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы - 86 203 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе –невакцинированные.

Автор: Яна Ставская