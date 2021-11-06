Министр будет рекомендовать правительству назначить на эту должность Наталью Гусак.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко определился с кандидатурой на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр рассказал во время встречи с журналистами.

"Я выбрал кандидатуру, которую буду просить Кабмин утвердить и назначить на должность председателя. Кандидатов на должность было три. Это - Самофалов, Бойко и Гусак. По результатам собеседования и общения со всеми, победительницей стала Наталья Гусак, которая сегодня является заместителем председателя Черновицкой ОГА", - сказал Ляшко.

Он отметил, что Гусак получила наивысшее количество баллов по результатам этапов конкурса, которые предшествовали собеседованию.

Вторым в рейтинге был Дмитрий Самофалов, третьей – Татьяна Бойко.

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Наталья Гусак: что о ней известно

Наталья Гусак работает заместителем главы Черновицкой ОГА с января 2020 года, где курирует медицинское направление и возглавляет госпитальную совет. До этого она была советником главы, а еще раньше была региональным координатом внедрения реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

За 2020 год Гусак задекларировала 320 тысяч гривень и 11 тысяч долларов. Имеет жилой дом площадью 220 квадратных метров и земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

Авторы: Олег Давыгора, Леся Лещенко