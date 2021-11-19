Ляшко посоветовал тем, кто пропустил вторую прививку, прийти и как можно скорее сделать ее.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о новой проблеме - люди вовремя не делают вторую дозу и просто пользуются "желтым" сертификатом пока он действует.

Ляшко объяснил, как быть таким людям и нужно ли начинать курс прививки заново в эфире "Завтрака с 1+1". Так, глава Минздрава советует в любом случае сделать вторую прививку даже с опозданием.

"Нет такого, что прозевали момент. Даже, если не попали в 21 день, когда рекомендовано сделать вторую прививку. Сделаете вторую прививку на 28 или 35 день. Не повторный курс, а вторая прививка. Поэтому мой совет, если такое произошло, прийти и как можно скорее сделать вторую прививку. Поскольку наиболее гарантированная защита от тяжелого течения заболевания - полный курс вакцинации", - пояснил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, с начала кампании вакцинации в Украине сделано уже более 22 млн прививок. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вчера в Украине 294 тыс. 320 людей вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 тыс. 857, полностью иммунизированы - 191 тыс. 463.

С начала вакцинальной кампании привито 12 млн 657 тыс. 192 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 млн 448 тыс. 782. Всего проведено 22 млн 105 тыс. 972 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая