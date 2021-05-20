После того, как Верховная Рада назначила Ляшко новым министром, он принес присягу и был представлен коллективу Минздрава.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ставит перед собой цель до конца 2021 года вакцинировать от COVID-19 всех желающих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

После того, как Верховная Рада назначила Ляшко новым министром, он принес присягу и был представлен коллективу Минздрава.

"С сегодняшнего дня, продолжаю свою работу в Министерстве здравоохранения в статусе главы. Для меня, это, в первую очередь ответственность. Уже в ближайшее время я представлю команду заместителей, но уверяю, что это будут люди, которые разделяют мои принципы в работе - работают ответственно, прозрачно и ставят перед собой высокие цели. Считаю всех нас единой командой, и буду стараться способствовать максимальной реализации вашего потенциала» - отметил министр.

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Кадровые ротации в Минздраве

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

19 мая в парламент поступило представление премьер-министра Украины о назначении заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

19 мая на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ляшко пообещал, что провакцинирует в летний период 5 млн украинцев, то есть будет проведено 10 млн прививок.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении трех министров, в частности кандидатуру Ляшко, и проведет внеочередное заседание.

Перед заседанием "Слуги народа" первый заместитель фракции Александр Корниенко отметил, что если Ляшко не выполнит обещание о прививках за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку.

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Автор: Денис Прядко