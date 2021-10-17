Министр уверен, что таким образом гражданин будет лучше понимать, что государство покрывает и как страхует риски для здоровья человека, который сознательно платит налоги.

В Министерстве здравоохранения планируют присылать пациенту сообщение о том, сколько государство заплатило за его прием у врача.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Радио Свобода.

"Для того, чтобы была официальная отчетность вся и Национальная служба здоровья осуществила платежи, нужно каждый прием больного внести в электронную систему здравоохранения. Мы сейчас рассматриваем еще систему пост-чеков. То есть, когда человек обратился или к семейному врачу или в госпиталь, ему в конце месяца придет на телефон СМС, что ваше обращение стоило для государства столько-то средств, которые государство оплатило", – сказал Виктор Ляшко.

Он уверен, что таким образом гражданин будет лучше понимать, что государство покрывает и как страхует риски для здоровья человека, который сознательно платит налоги.

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Напомним, Ляшко также сообщил, что электронные рецепты для лекарств в Украине планируют запустить весной 2022 года.

"Мы уже и перешли на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинам. На весну планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, интернет есть", - заявил Ляшко.

Автор: Денис Прядко