Известный украинский педиатр Евгений Комаровский не рекомендует украинцам находиться на солнце в промежутке с 10 до 16 часов.
Рекомендации специалист опубликовал в своем Instagram.
По словам Комаровского, с 10:00 до 16:00 - самое опасное время для нахождения под солнцем. Врач предупредил, что в это время лучше находиться в помещении.
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Если вы решили выйти на улицу в промежутке с 10 до 16 часов, то следует придерживаться следующих рекомендаций:
- используйте солнцезащитный крем;
- надевать только легкую одежду с длинными рукавами;
- держаться в тени, избегая прямых солнечных лучей.
Ранее Комаровский рассказал, об опасности жары и солнца для здоровья. Он предупреждает, что длительное пребывание при экстремальных температурах угрожает организму, поэтому этого следует избегать.
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