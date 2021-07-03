По словам Комаровского, с 10:00 до 16:00 - самое опасное время для нахождения под солнцем

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский не рекомендует украинцам находиться на солнце в промежутке с 10 до 16 часов.

Рекомендации специалист опубликовал в своем Instagram.

По словам Комаровского, с 10:00 до 16:00 - самое опасное время для нахождения под солнцем. Врач предупредил, что в это время лучше находиться в помещении.

Читайте такжеСолнечные ванны: топ-8 советов, как спастись от ожогов

Если вы решили выйти на улицу в промежутке с 10 до 16 часов, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

используйте солнцезащитный крем;

надевать только легкую одежду с длинными рукавами;

держаться в тени, избегая прямых солнечных лучей.

Ранее Комаровский рассказал, об опасности жары и солнца для здоровья. Он предупреждает, что длительное пребывание при экстремальных температурах угрожает организму, поэтому этого следует избегать.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко