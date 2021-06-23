Врач предупреждает, что длительное пребывание на солнце может негативно повлиять на ваше здоровье.

В Украину пришло настоящее жаркое лето, которое согласно прогнозам синоптиков продлится до конца недели.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский предупреждает, что длительное пребывание при экстремальных температурах угрожает организму, поэтому этого следует избегать. Поэтому на своей странице в Instagram он рассказал, как понять, что вам пора в тень.

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Симптомами теплового удара являются:

Головная боль

Интенсивное покраснение кожи

Высокая температура

Вялость и слабость

Учащенное сердцебиение, судороги, тошнота

Головокружение или потеря сознания

Если вы чувствуете, что с вашим организмом происходит нечто подобное после длительного пребывания на солнце, срочно принимайте меры.

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Автор: Виктория Гордиенко