Локдаун в Украине будет нужен, если число больных коронавирусом подскочит, полагает инфекционист.

Жесткий карантин – локдаун для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сыграет свою роль только в том случае, если все будет так жестко, как в Китае.

Если не придерживаться жестких мер, ожидаемого эффекта просто не может быть, рассказала врач-инфекционист и профессор Ольга Голубовская в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

По ее мнению, новый локдаун в Украине будет нужен, если в стране очень серьезно возрасте количество больных.

"Если опять-таки будет очень сильно большой вал такой, он (жесткий карантин – Ред.) нужен хотя бы… на неделю, хотя бы сбить", – сказала медик.

Собеседница добавила, что жесткие мероприятия "играют роль только в том случае, если такое противодействие, как в Китае".

Читайте такжеВрач объяснил, как уберечь Украину от "коронавирусного цунами""Все – там, в Китае, ничего нет – меньше 20 человек на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель. Но вы в Китай до сих пор, мне рассказывали, даже если дипломатический паспорт, три дня вас туда впускают и берут мазки отовсюду. Три дня выпускают тебя оттуда… очень все жестко", – добавила инфекционист.

Стоит отметить, что Ольга Голубовская – заслуженный врач Украины, она руководит кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. Сначала вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае, а позже болезнь распространилась по миру.

В ряде стран мира, в частности и в Украине, был введен карантин. Международное сообщение было ограничено. Позже карантинные меры ослабляли и сообщение между странами "оживилось".

В Украине было несколько волн заболеваемости, во время серьезного роста количества больных власти вводили локдаун.

Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Государство поделили на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Самые строгие карантинные меры вводят в "красной" зоне, а самые слабые действуют в "зеленой".

По состоянию на 22 сентября вся Украина находится в "зеленой" зоне, однако 23 числа украинская территория станет "желтой".

Автор: Екатерина Присяжнюк