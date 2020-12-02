Ранее Садовый заявил, что на время новогодних и рождественских праздников "никакие запреты действовать не будут".

Проведение традиционной рождественской ярмарки в центре Львова сейчас под вопросом. А все празднования в городе состоятся с соблюдением карантинных ограничений.

Об этом на брифинге сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, цитирует Zaxid.net.

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Праздничную елку – высотой 18 м – начнут устанавливать 13 декабря возле Оперного театра, а подсветят накануне святого Николая.

"Мы планируем, что город откажется от масштабных событий – так, как это было традиционно, когда не было коронавируса", – отметил Москаленко.

При этом власти обещают "передать дух Рождества" небольшими праздничными локациями.

Что предшествовало

30 ноября городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что на время новогодних и рождественских праздников "никакие запреты действовать не будут", поскольку в городе "своя особая атмосфера" в этот период.

"Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда есть особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", - заявил Садовый.

Сейчас власти обсуждают возможность введения полного локдауна. По информации СМИ, один из сценариев предусматривает введение жестких ограничений как раз на Новый год. Однако, вероятнее всего, карантин охватит январь, чтобы не сильно ударить по кошелькам малого и среднего бизнеса.

В то же время в Украине отказались продолжать карантин выходного дня. Сейчас вся страна переступила порог "оранжевой" зоны.

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Автор: УНИАН