При этом, если заграницей будет доказана безопасность и эффективность вакцины для данной возрастной группы, 47% родителей в Украине готовы провакцинировать своего ребенка.

Лишь 33% родителей украинских школьников готовы поддержать введение вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12-17 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опрос, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и презентованного сегодня во время пресс-конференции.

Однако в случае, если заграницей будет доказана безопасность и эффективность вакцины для данной возрастной группы, 47% родителей в Украине готовы провакцинировать своего ребенка/детей.

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"Больше всего таких родителей проживает на западе Украины – 52% готовы провакцинировать ребенка в случае доказанной безопасности вакцины. На юге Украины таких родителей всего 25%. При этом женщины более негативно настроены в отношении вакцинации детей, по сравнению с мужчинами: 51% женщин высказались против вакцинации, даже если будет доказана ее безопасность, среди мужчин против высказались 43%", - свидетельствует опрос.

Также исследование показало, что 71% украинцев, в той или иной мере, поддерживают вступление в высшие учебные заведения по результатам внешнего независимого оценивания (ВНО).

Меньше всего систему внешнего независимого оценивания поддерживают на юге страны (60%) и в Донецкой и Луганской областях (59%). Несмотря на то, что люди старше 60 лет чуть менее активно высказываются в поддержку ВНО по сравнению с другими, при этом внешнее независимое оенивание находит значительную поддержку во всех возрастных группах.

"46% поддерживает проведение ВНО даже в условиях пандемии, 46% - выступают против, остальные 8% не определились. Наибольшая поддержка проведения ВНО наблюдается среди граждан в возрасте 18-29 лет, которые теоретически сами еще недавно его сдавали. Среди этой возрастной группы 57% не одобряют отмену ВНО на время пандемии. Среди людей в возрасте от 60 лет не одобряют отмену ВНО только 37%. Несмотря на готовность почти половины респондентов поддержать отмену ВНО на время пандемии, 74% согласились, что ВНО способствует равенству участников на этапе вступления, а 58% придерживается мнения, что ВНО также уменьшает уровень коррупции на этапе вступления", - отмечается в результатах опроса.

*** Всеукраинский опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года. Было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территории АР Крым и части территории Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТИ) и является репрезентативным по таким показателям как: пол, возраст, макрорегион проживания, тип населенного пункта. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

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Автор: Леся Лещенко