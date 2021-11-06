Теоретическая стоимость такого чипа была бы очень высокой, она не соизмерима со стоимостью вакцин.

Врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий опроверг миф о возможности "чипизации" вследствие вакцинации против COVID-19.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не являюсь инженером, который называется технарем. Но я спрашивал у тех, кто посвящен в чипы, - они мне сказали: "Федор, малейший чип, который можно было бы ввести в организм человека, он просто не протиснется через прорезь иглы", - отметил Лапий.

Читайте такжеВ Украине откроют центры, где можно будет внести данные о вакцинации за рубежом

Кроме того, стоимость такого наночипа "зашкаливала бы", подчеркнул он.

По словам Лапия, одна вакцина против COVID-19 стоит в среднем 3-4 доллара за дозу.

"Трудно себе представить, сколько бы стоила вакцина, если бы там действительно были чипы... И нужно было бы большую иглу использовать или вживлять", - добавил он.

В то же время он отметил, что для работы чипов необходимо электропитание.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине началась 24 февраля.

На сегодня полностью иммунизированы от коронавирусной болезни более 7,8 млн граждан.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Таня Поляковская