93,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

По состоянию на утро 6 ноября в Украине подтвердили еще 25 063 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1 541, медработников – 398.

Об этом информирует Минздрав в официальном Telegram- канали.

5 ноября 278 917 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы - 95 623 человека.

Также за минувшие сутки:

Читайте такжеЛяшко определился с кандидатурой на должность главы НСЗУгоспитализировано – 5 057 человек;

летальных исходов – 793;

выздоровело – 11 817 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (2 тыс. 616), Одесской (2 тыс. 177), Харьковской (1 тыс. 535), Львовской (1 тыс. 465) областях и г. Киев (1 тыс. 426).

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 3 058 014 человек, из них 2 504 236 выздоровели, а 71 635 умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 127 846 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID - 19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы атиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева