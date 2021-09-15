Эксперт считает, что люди, которые уже перенесли COVID-19, должны получать дополнительные привилегии.

Инфекционист Евгений Дубровский рассказал украинцам, кто опаснее для общества - вакцинированный от коронавируса человек или тот, кто уже переболел COVID-19. Этот вопрос он рассмотрел с точки зрения рисков заражения и переноса коронавирусной инфекции.

Своим мнением инфекционист поделился в Facebook.

Так, Дубровский считает, что переболевшие люди являются более безопасными для окружающих, по сравнению с теми, кто вакцинировался.

"Уже доказано, что переболевшие люди заболевают повторно исключительно редко. Даже высчитан процент – 0,1. Эта десятая доля процента приходится на людей, имеющих дефекты иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценную длительную защиту. Заболевшие повторно все равно выздоравливают, более того, тяжело болеют вообще крайне редко (тоже посчитано – в 0,05% случаев попадают в стационар). Значит, их иммунитет достаточный, чтобы выздороветь, но недостаточный для формирования иммунной памяти", - написал инфекционист.

Читайте такжеЛяшко рассказал, сколько денег на вакцины от COVID-19 заложено в госбюджете на 2022 годПо словам Дубровского, у большинства людей, которые переболели коронавирусом, появляется длительный иммунитет. Такой иммунитет может защитить их от повторного заражения в течение многих месяцев. Также инфекционист утверждает, что у врачей и персонала так называемых ковидных отделений практические не случается повторное заражение коронавирусом. Этими словами эксперт указал на то, что иммунитет у переболевших людей может быть весьма сильным.

Что касается людей, которые сделали себе прививки от коронавируса, они могут заразиться COVID-19 и это нормально.

"Это не удивительно, тут нет ничего неожиданного. Ни ВООЗ, ни CDC, ни МОЗ не утверждают, что вакцинация гарантирует стопроцентную защиту", - добавил Дубровский.

Также он указал, что привитые люди напрасно игнорируют правила безопасности. Люди, которые прошли вакцинацию от коронавируса, все равно могут им заразиться, поэтому им стоит не игнорировать симптомы COVID-19.

Поэтому, считает инфекционист, переболевшие люди, по сравнению с привитыми, являются более безопасными для окружающих. Дубровский утверждает, что те, кто уже перенес коронавирус, могут иметь такие же привилегии, как и те, кто прошел вакцинацию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в НАН предупредили Украину о новой "коронавирусной" угрозе, а на фоне этого в Минздраве рассказали, как уменьшить дискомфорт при длительном ношении маски.

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Автор: Полина Кузенко