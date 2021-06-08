В Херсонской области начали вакцинацию от коронавируса жителей оккупированного Крыма - прививки уже получили два человека.
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
Отмечается, что Минздрав открыл запись для жителей оккупированного полуострова на вакцинацию через портал "Дія". Первые прививки крымчанам сделали в Геническе.
В области определили шесть пунктов вакцинации вакциной CoronaVac.
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А.С. Лучанского";
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А.и О. Тропиных", поликлиника № 1;
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелеша", поликлиника №1;
- Амбулатория общей практики-семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;
- Амбулатория общей практики - семейной медицины, село Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;
- Амбулатория общей практики - семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.
"Важно! С собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код. Прививка бесплатная", - добавили в ОГА.
Сегодня в Украине в рамках новой поставки по программе глобальной инициативы COVAX доставили 117 тысяч доз вакцины американо-немецкого производства компаний Pfizer\BioNTech от коронавируса.
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