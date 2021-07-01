Зафиксировано 705 новых случаев заболевания.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 705 новых случаев коронавирусной болезни.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, заболевание обнаружили у 18 медработников и 28 детей. Госпитализировали 30 июня 464 пациентов, умер 51 человек. Выздоровели еще 1719 украинцев.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 20 913 человек,

методом ИФА - 9 743 человека,

экспресс-тестами - 18 382 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 235 801 человек;

выздоровело - 2 168 387 человек;

летальных исходов - 52 391;

проведено ПЦР-тестирований - 10 861 246.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации объявили о начало бета-тестирования "ковидных сертификатов". Зарегистрироваться можно уже сейчас.

Сам бета-тест стартует 1 июля: в нем может принять участие каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины, все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

Как пояснили в Минздраве, COVID-сертификаты в Украине вводят прежде всего для внутреннего использования на случай введения нового локдауна.

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Автор: Юрий Годован