По состоянию на утро 24 ноября за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12287 человек, зафиксировано 188 летальных случаев, 8298 пациентов выздоровели.
В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
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Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне. Днем ранее коронавирус обнаружили у почти 11 тысяч человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 647976 человек, из них 299358 выздоровели, летальных случаев - 11263.
Активными больными остаются 348618 пациентов.
Всего за вчера проведено 61567 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 35425, методом ИФА - 26142.
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Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Киеве - 1422, 1089 - в Киевской, 952 - в Днепропетровской, 865 - в Одесской, и 800 в Запорожской областях.
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