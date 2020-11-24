В Украине 24 ноября утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 647 976 человек.

По состоянию на утро 24 ноября за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12287 человек, зафиксировано 188 летальных случаев, 8298 пациентов выздоровели.

В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне. Днем ранее коронавирус обнаружили у почти 11 тысяч человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 647976 человек, из них 299358 выздоровели, летальных случаев - 11263.

Активными больными остаются 348618 пациентов.

Всего за вчера проведено 61567 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 35425, методом ИФА - 26142.

Коронавирус: важно знать каждому

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Киеве - 1422, 1089 - в Киевской, 952 - в Днепропетровской, 865 - в Одесской, и 800 в Запорожской областях.

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Автор: Виктория Гордиенко