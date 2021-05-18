В Украине за минувшие сутки, 17 мая, обнаружили 4 095 новых случаев COVID-19 - среди них 235 детей и 162 медработники. Также 17 751 пациент выздоровел, а 285 — умерли от осложнений. В больницы с подозрением или подтвержденным заболеванием попали 999 человек.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Количество выздоровевших за сутки значительно превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается последние три недели.
Больше всего новых случаев обнаружили в Донецкой (428), Ривненской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 160 095 случаев коронавируса, из них 1 882 344 человека выздоровели и 48 469 умерли от осложнений. Активными больными остаются 229 282 украинца - на 13 941 человека меньше, чем днем ранее.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории за минувшие сутки совершили 61 110 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 30 693, методом ИФА — 13 378. Также сделали 17 039 экспресс-тесты на антиген к вирусу.
За все время в Украине осуществили более 9,8 млн ПЦР-тестирований.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За прошедшие сутки от коронавируса вакцинировали 17 232 жителей Украины. Прививка проводилась 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.
Больше всего прививок за сутки провели в:
- г. Киев - 1 963 прививки;
- Донецкая область - 1 072 прививки;
- Львовская область - 1 091 прививка.
С начала вакцинальной кампании прививки сделали 948 332 украинцам. Лишь 27 454 из них получили 2 дозы препарата, то есть полностью закончили вакцинацию.
По состоянию на 17 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 людей.
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