За минувшие сутки от коронавируса умер 21 человек.

В Украине по состоянию на 22 июля 2021 года зафиксировано 726 новых случаев COVID-19. Среди больных - 54 ребенка и 22 медработника.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Коронавирус.инфо".

Читайте такжеКак в России: эпидемиолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в Украине в августеЗа минувшие сутки госпитализировали 402 человек, умер 21 человек, выздоровели - 501. Кроме того, осуществлено 43 тыс. 267 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 млн 246 тыс. 656 человек;

выздоровели - 2 млн 183 тыс. 3 человека;

умерли - 52 тыс. 790;

проведено ПЦР-тестирований - 11 млн 221 тыс. 402.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19. В МИНЗДРАВЕ объяснили, что вакцинироваться теперь могут все желающие украинцы от 18 лет; иностранцы, которые имеют вид на жительство в Украине; лица, которые подались на статус беженца в Украине или уже получили этот статус.

На вакцинацию можно записаться в удобный пункт прививки или Центр массовой вакцинации. Контакты и адреса центров можно узнать на https://list.covid19.gov.ua/ и по номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19.

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Автор: Ольга Робейко