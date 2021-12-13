Дополнительную дозу вакцины смогут получить лица с медицинскими показаниями для нее.

В Украине официально разрешили делать третью прививку от коронавирусной болезни. В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ Минздрава.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документом определена категория лиц, которым рекомендуется вводить дополнительную дозу вакцины, независимо от того, каким препаратом они прививались ранее.

Кому делать третью прививку:

людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией;

пациентам после трансплантации органов;

лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

По словам Ляшко, Минздрав советует вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее. В частности, тем, кто имеет тяжелые заболевания, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту.

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"После введения дополнительной дозы, эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", - заявил глава Минздрава.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 53 тысяч человек. Из которых первую дозу получил 16 551 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 36 740 человек.

Еще днем ранее количество привитых за сутки составляло более 83 тысяч.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 131 445 человек. Из них получили первую дозу - 14 131 443 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 457 651.

Всего в стране проведено 26 589 094 прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован