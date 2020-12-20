За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области, Киеве, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

По состоянию на утро 20 декабря в Украине зафиксировано 964448 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 8325 случаев.

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Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

По его информации, за все время пандемии в стране выявлено 16585 летальных случаев. В то же время 581162 больных выздоровели.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 3037 человек;

летальных исходов - 116;

выздоровело - 6626 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 39941 (в частности методом ПЦР – 32234, методом ИФА - 7707).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

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Автор: Дмитрий Захаров