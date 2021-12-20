Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, Волынской и Харьковской областях. А на Херсонщине не обнаружили ни одного случая заражения.

В Украине вчера, 19 декабря, зафиксировали 2 536 новых случаев коронавируса. Среди них 250 детей и 26 медицинских работников. От осложнений умерли 157 человек, а 6 690 — выздоровели. Госпитализировали 1 241 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (497), Волынской (170) и Харьковской (133) областях. Зато больше всего летальных случаев (20) зарегистрировали в Запорожской области. А на Херсонщине не обнаружили ни одного случая заражения.

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От начала пандемии в нас обнаружили 3 610 687 случаев COVID-19. Из них 93 262 человека умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,3 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали всего лишь 26 912 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 10 987, методом ИФА — 1 690. Также сделали 14 235 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 16,5 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус.

Коронавирус в Киеве: данные на 20 декабря 2021

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 497 больных коронавирусной болезнью, 11 человек умерли от осложнений этой болезни. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем сайте.

"497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 11 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 тыс. 019 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 321 тыс. 147", – отметил он.

В числе новых заболевших: 262 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 199 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, а также дети - 17 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 19 мальчиков от 2 до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 4 женщины от 71 до 88 лет и 7 мужчин от 65 до 88 лет.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 147, в Оболонском — 67 и в Шевченковском районе — 61 случай", – уточнил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 36 больных и 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели за прошедшие сутки 683 человека. Всего COVID-19 преодолели на сегодня 299 тыс. 228 жителей столицы.

Вакцинация против коронавируса

По данным Минздрава, в Украине вчера более 36 тыс. граждан получили прививки против COVID-19. Отмечается, что вчера против COVID-19 прививки получили 36 тыс. 027 человек. Одну дозу введено 11 тыс. 041 человеку, полностью иммунизированы – 24 тыс. 986 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 386 тыс. 385 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 12 млн 986 тыс. 872 человека, получили дополнительную дозу – 92.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине также можно получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса людям по определенным медицинским показаниям.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая, Виктория Токарева