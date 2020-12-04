В лечении пациентов с коронавирусной болезнью задействовано почти 81 тыс. медиков из 500 тыс., которые есть в нашей стране / фото УНИАН
В лечении пациентов с COVID-19 задействовано почти 81 тыс. медиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде
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"В лечении пациентов с коронавирусной болезнью задействовано почти 81 тыс. медиков из 500 тысяч, которые есть в нашей стране", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки зафиксировано 15 тыс. 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерло 235 человек.
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