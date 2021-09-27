На выходных традиционно уменьшилось количество случаев коронавируса / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
В Украине за сутки зафиксировали 3 тыс. 7 новых случаев COVID-19 по состоянию на 27 сентября 2021 года.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Коронавирус_инфо".
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировали - 1 тыс. 478 человек;
- умерли – 94 человека;
- выздоровели – 952.
Кроме того, за сутки осуществлено более 13 тысяч тестирований методом ПЦР.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 млн 395 тыс. 404 человека;
- выздоровели - 2 млн 245 тыс. 144;
- умерли – 55 тыс. 720.
Коронавирус в Украине: свежая статистика / фото COVID19_Ukraine
Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки
В Украине по состоянию на 26 сентября зафиксировали 4 тыс. 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе заболели 448 детей и 57 медработников.