Среди заболевших за сутки - 286 детей.

В Украине за сутки зафиксировали 3 тыс. 7 новых случаев COVID-19 по состоянию на 27 сентября 2021 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Коронавирус_инфо".

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Также за минувшие сутки:

госпитализировали - 1 тыс. 478 человек;

умерли – 94 человека;

выздоровели – 952.

Кроме того, за сутки осуществлено более 13 тысяч тестирований методом ПЦР.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 млн 395 тыс. 404 человека;

выздоровели - 2 млн 245 тыс. 144;

умерли – 55 тыс. 720.

Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки

В Украине по состоянию на 26 сентября зафиксировали 4 тыс. 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе заболели 448 детей и 57 медработников.

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Автор: Ольга Робейко