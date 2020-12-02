По словам заместителя министра здравоохранения, медицинский персонал "нереально изнурен" - девятый месяц медики находятся в состоянии хронического стресса и напряжения.

В Украине COVID-19 уже переболело около 3% населения.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак в интервью порталу «Телеграф».

Микичак отметила, что ситуация с пандемией COVID-19 «очень сложная» и «тревожная», как практически во всем мире. «Заболеваемость высокая, темпы распространения стремительные, пациенты в стационарах тяжелые со сложно прогнозируемым ходом болезни. Думаю, ни одна страна не знает реальных масштабов заболеваемости: во-первых, не все исследования дают положительный тест, даже при наличии всей симптоматики. Во-вторых, невозможно тестировать все население, очень много носителей, бессимптомных и легких форм болезни», - отметила она.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболело около 3% населения Украины», - сказала замминистра.

Микичак отметила, что около 20% COVID-больных госпитализируются с осложнениями, лечение длительное, течение болезни сложно прогнозируемое.

«Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, нуждаются в особом длительном уходе. Поэтому нам важно, чтобы система выдержала большой поток обращений и нуждающихся в госпитализации. Мы также не можем заблокировать оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в частности, в неотложных состояниях, с обострением хронических болезней», - отметила она.

Коронавирус: важно знать каждому

Микичак считает, что сейчас сказать, что с противодействием COVID-19 все совсем плохо, будет несправедливо, а сказать, что все прекрасно и безоблачно - будет нечестно.

Она отметила, что в Минздраве есть много разноплановых проблемных вопросов, которые решаются разными способами. Преодоление пандемии - это ответственность всего общества, синергия и понимание различных отраслей и ветвей власти.

Читайте такжеЗа сутки в Украине от COVID-19 выросло рекордное количество людей-Степанов

«И Минздрав, и руководители на местах работают непрерывно, чтобы удержать ситуацию и преодолеть вирус с минимальными потерями. Одни проблемы решаем очень оперативно, другие требуют времени, ресурсов, межведомственного взаимодействия, нетрадиционных подходов. Пока резервы у нас есть, однако при росте заболеваемости растет госпитализация, блокируются целые отделения», - подчеркнула заместитель руководителя Минздрава.

По ее словам, медицинский персонал «нереально изнурен» - девятый месяц медики находятся в состоянии хронического стресса и напряжения, риска для здоровья. Значительная часть переболела. «К большому сожалению, имеем потери наших врачей, медсестер, других работников медицинской отрасли», - сказала она.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID - 19, выздоровевших-13882 человека. Летальных исходов-169.

За все время пандемии в Украине заболели – 758264 лица; выздоровели – 369054 лица; летальных случаев – 12717; проведен ПЦР-тестирований – 4607034.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров