В Минздраве обещают, что количество коек в больницах для пациентов с коронавирусной болезнью будет увеличено.

Ситуация в украинских больницах с количеством коек для больных COVID-19 контролируемая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня для лечения больных коронавирусом есть 53 тыс. 445 коек.

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Он уверяет, что власть понимает, как действовать дальше.

"При этом в больницах на сегодняшний день находится 27 тыс. 792 пациента ... Ситуация полностью контролируется, с начала и до конца. У нас есть четкое понимание по увеличению количества коек, это понимание уже воплощено в соответствующие нормативные акты, выделяются необходимые средства, как на сам процесс лечения, так и на обеспеченность коек и оборудования", - заявил он.

Также Степанов заявил, что в Украине могут увеличить количество коек для инфицированных коронавирусом до 90 тысяч. Это почти половина из общего количества.

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"Мы можем увеличить количество коек почти до 90 тысяч. Это почти 50% всех коек, которые у нас есть в Украине. Чтобы были отведены для COVID-19", - сказал министр.

Ситуация с подведенными к кислороду койками

«Да, у нас есть регионы, в которых ситуация достаточно напряженная по количеству свободных коек. В общей сложности по стране у нас 12 тыс. 168 коек с кислородом, и есть регионы, где ситуация напряженная. Это Киев, Черкасская, Харьковская области. Мы считаем, что там недостаточное количество», - сказал Степанов.

Он заверил, что в Минздраве есть четкое понимание, в том числе с местными властями, что касается увеличения количества коек с подведенным кислородом.

Отметим, что в Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях. В среднем по стране заполнены 52% таких коек.

20 ноября заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в больницах зарезервировали 92 тысячи мест, которые смогут принимать больных COVID-19.

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Автор: УНИАН