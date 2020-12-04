Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 65 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 4 декабря с начала пандемии коронавируса в мире число умерших от связанных с ним заболеваний достигло 1 млн 506 тыс. 601 человек.

Всего за время распространения инфекции во всем мире заболели 65 млн 235 тыс. 456 человек, вылечились 41 млн 956 тыс 894 человек.

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Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия, Россия.

В Италии зафиксировали наивысшую суточную смертность от начала пандемии коронавируса: накануне умерли 993 человека. Это больше, чем во время пика эпидемии весной.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 1776 человек; летальных случаев – 235; выздоровели – 13383 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 787891 человек; выздоровели – 397809; летальных исходов – 13 195.

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1374 человек, 26 человек умерли.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 1 тыс. 395 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 76 тыс. 750.

Выздоровели за сутки 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 тыс. 585 жителей Киева.

Локдаун в Украине: что известно о введении карантина

Министерство здравоохранения Украины будет предлагать правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями начиная с первых чисел января длительностью на три недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Сейчас мы как Минздрав не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с COVID-19", - сказал министр.

Вакцина от коронавируса: что известно

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украине ждать поставки вакцин от коронавируса.

Отвечая на вопрос, когда и откуда Украина получит вакцину от коронавируса, Степанов отметил: "Украина получит вакцину, около 8 млн доз, по Глобальной инициативе COVAX. До 7 декабря у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины, - это конец первого - начало второго квартала".

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 4 декабря

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Автор: Виктория Гордиенко