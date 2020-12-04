В Италии зафиксировали самую высокую суточную смертность от начала пандемии коронавируса: накануне умерли 993 человека. Это больше, чем во время пика эпидемии весной.
Об этом рассказали в ТСН.
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Кроме того, за сутки зарегистрировано 23 255 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Количество людей, которые побороли недуг, - это 23 474 человека.
В то же время в тамошнем правительстве говорят, благодаря жестким мерам удалось замедлить темпы распространения вируса. На праздники итальянцам тоже придется оставаться дома. С 21 декабря и до 6 января в стране запрещены путешествия между регионами.
К слову, от начала пандемии в Италии зарегистрировано более 1,66 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений недуга умерло более 58 тысяч больных.
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