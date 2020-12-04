Всего в мире обнаружили более 65 млн случаев коронавируса

По состоянию на утро 4 декабря с начала пандемии коронавируса в мире количество умерших от связанных с ним заболеваний достигло 1 млн 506 тыс. 601 человек.

Читайте такжеВ Италии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса: больше, чем во время пика веснойОб этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Гопкинса.

Всего за время распространения инфекции во всем мире заболели 65 млн 235 тыс. 456 человек, вылечились 41 млн 956 тыс 894 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (14 143 801), Индия (9 571 559), Бразилия (6 487 084), Россия (2 354 934), Франция (2 310 271), Великобритания (1 678 418), Испания (1 675 902), Италия (1 664 829), Аргентина (1 447 732), Колумбия (1 343 322), Мексика (1 133 613), Германия (1 128 742), Польша (1 028 610) и Иран (1 003 494).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (276 148), Бразилии (175 270) и Индии (138 648).

Украина находится на 17 месте – между Южной Африкой и Турцией. За последние сутки в стране зафиксировано 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели - 787891 человек; выздоровевшие - 397809 человек; летальных исходов-13195.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко