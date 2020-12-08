В больницу имени Мечникова в Днепре поступила медсестра из Волновахи Донецкой области, которая работала в реанимации с ковидными пациентами.
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Об этом в Facebook рассказал гендиректор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
«Татьяне 52 года, она работает в реанимации с КОВИДными пациентами. Доставлена в Мечникова с сатурацией 32%. На томографе - типичная КОВИД-пневмония. Поражение легких катастрофическое - 95%. К счастью, нашим анестезиологам удалось "раздышать" коллегу», - сообщил он.
Женщина в реанимации, ее состояние остается тяжелым.
Рыженко отмечает, что большинство тех, кто находится в реанимации, лечились самостоятельно и поступили с большим поражением легких.
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