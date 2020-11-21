В двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 70%, а в Киеве и Харьковской области сложилась напряженная ситуация с наличием больничных коек, обеспеченных кислородом.

В Киеве и Харьковской области сложилась напряженная ситуация с наличием обеспеченных кислородом больничных коек, готовых для госпитализации больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что по состоянию на вчера в больницах по всей стране было 25 тысяч 493 кровати с подведенным кислородом. При этом министр напомнил, что в начале апреля количество таких кроватей составляло почти 3,5 тыс., а в конце августа их было 8,8 тыс. На сегодняшний день свободными остаются 11 тыс. 815 коек, которые обеспечены кислородом.

В то же время Степанов добавил, что органам местной власти выделялись средства на оборудование кроватей в больницах кислородом.

По его словам, ситуация с заполненностью койко-мест отличается по регионам.

«Есть регионы, где количество свободных коек очень большое - это Днепропетровская и Херсонская области, а есть регионы, где ситуация достаточно напряженная - это город Киев и Харьковская область», - сказал он.

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Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, вУкраине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях. В среднем по стране заполненные 52% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Полтавской (73,9%) и Черкасской (70,2%) областях. В Киеве заняты 54,3% кроватей.

Всего в Украине введено уже 53 445 больничная койка для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 21 ноября в Украине этот показатель составляет 424,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 727,2. В Киеве показатель составляет 491,7.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минздрава, 20 ноября в Украине в очередной раз было установлено новый антирекорд по количеству больных COVID-19 – выявлено 14580 новых случаев.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 612665 человек; умерли 10813 людей.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Надя Пришляк